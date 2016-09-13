Во вторник, 13 сентября, знаменитый российский музыкант Александр Розенбаум празднует юбилей.

Свои поздравления с 65-летием исполнителю направил сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Как уточняется на официальном сайте правительства, Медведев заявил, что Розенбаум наполняет свои произведения теплотой, душевностью и искренностью. По мнению политика, композиции юбиляра являются по-настоящему глубокими и пронзительными, песни рассказывают о любви, настоящей дружбе и жизни в целом.

Песни Александра Розенбаума, по словам премьера, не только пользуются большой любовью слушателей, но и украшают любой концерт.

Читайте также:

Розенбаум угодил в больницу с сердцем после поездки в Сирию

Розенбаум в прямом эфире спел песню о "распиле" олимпийских денег (ВИДЕО)



