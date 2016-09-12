Известное издательство опровергло слухи о смерти Пелевина

Сотрудники издательства «Эксмо» опровергли информацию о смерти писателя Виктора Пелевина, распространенную в интернете в минувшие выходные.

Об этом передает РИА Новости. Накануне в крупнейшем русскоязычном фанатском сообществе Пелевина в Facebook появилось извещение о его смерти в ночь на 11 сентября во время спиритического сеанса.

В посте на стене группы уточнили, что писатель скончался в Германии и похороны состоятся в городе Гельзенкирхен.

Поклонники писателя сразу заподозрили, что он хочет привлечь к себе внимание. В сентябре у Виктора Пелевина выходит книга «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами».

Читайте также:

Император Пелевин заскучал