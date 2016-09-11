В соцсетях появилось объявление о смерти писателя Виктора Пелевина

В крупнейшем русскоязычном фанатском сообществе писателя Виктора Пелевина в Facebook появилось извещение о его кончине. В сообщении указывается, что писатель умер минувшей ночью во время спиритического сеанса.

Сообщается также и о дате и месте похорон: послезавтра в Гельзенкирхене.

Большинство поклонников писателя подвергли информацию сомнению, а автора – в попытке привлечь к себе внимание таким способом. Пользователи отмечают, что Пелевин хоть и проживает в Германии, но в настоящее время находится на книжной выставке в другой стране, где он презентует свою книгу «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами».

Виктор Пелевин - автор романов «Омон Ра», «Чапаев и Пустота», «Generation "П"» и «Empire V», лауреат многочисленных литературных премий.