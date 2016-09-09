Знаменитый российский композитор скончался в Санкт-Петербурге

В четверг, 8 сентября, в Санкт-Петербурге ушел из жизни знаменитый российский композитор Сергей Касторский.

Деятель культуры, как сообщил его сын, скончался в возрасте 68 лет после долгой болезни. Композитор всю жизнь провел в Санкт-Петербурге, где и сочинил более пятисот легендарных песен. Композиции на его музыку исполняли такие известные артисты, как Эдуард Хиль, Михаил Боярский, Людмила Гурченко, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Эдита Пьеха, Людмила Сенчина, Лев Лещенко и многие другие.

Информации о том, от какой болезни страдал Касторский, в настоящий момент нет. Дата похорон пока не сообщается.

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