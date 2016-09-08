Стало известно о срочной госпитализации Михаила Державина

Информация об экстренной госпитализации народного артиста РСФСР Михаила Державина облетела сегодня многие СМИ. В июне любимец публики отметил своё 80-летие. И это далеко не первая его госпитализация.

Тревожные известия о том, что актёр Державин внезапно попадает в столичную больницу, появлялась и год, и семь лет назад. Однако уже не первый раз тревога оказалась ложной: худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт объяснил, что речь идёт о плановых практических оздоровительных курсах и дальнейшем продолжении работы с новыми силами. То же самое сообщила супруга Михаила Михайловича Роксана Бабаян. Как принято говорить у артистов сатиры, «не дождётесь».

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