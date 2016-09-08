Американский режиссер закончил работу над фильмом о Владимире Путине

Лауреат престижной премии "Оскар", знаменитый американский кинорежиссер Оливер Стоун сегодня завершил съемки своего документального фильма о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

Продюсер Игорь Лопатенок сообщил о том, что работа над картиной закончена в четверг, 8 сентября, и отметил, что это большой и очень интересный фильм. В настоящий момент специалисты приступили к монтажу, уточняет РИА "Новости". Дата релиза пока не сообщается, более того, она держится в строжайшем секрете. По мнению продюсера, лента Стоуна о Путине будет интересна зрителям во всем мире, но особенно американцам.

Напомним, что Оливер Стоун еще два года назад озвучил идею насчет создания документальной картины о российском президенте, чтобы продемонстрировать гражданам США альтернативную точку зрения на ряд важных мировых событий.

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