Красивая история Челябинска

В прошедший понедельник в Челябинске, накануне празднования дня города, открылась выставка «Забытый город: Челябинск 18 века». И за эту нечаянную радость, горожанам следует благодарить: наш государственный исторический музей, особенно, в его составе, Детский музей, который собственно, и приготовил нам эту уникальную выставку. Да еще пожалуй региональное отделение военно-исторического общества, и группу ученых энтузиастов историков.



В которую, конечно же, просто не мог не войти, хорошо известный челябинец Гаяз Хамитович Самигулов - старший научный сотрудник Южноуральского государственного университета. Его специализация это в первую очередь история Урала, преимущественно Зауралья, и, конечно же, история Челябинска. При этом надо хорошо понимать малозаметную неспециалисту, но очень существенную разницу между административным, и географическим понятиями «Зауралье».

Основное занятие ученого Самигулова: проведение научных исследований, и популяризация многонациональной истории родного края, начиная примерно с конца 16 века. То есть с того самого периода, когда эти территории постепенно начали входить в состав государства Российского. И кстати его первая монография была посвящена Далматовому монастырю, истории русского расселения, которое как выяснилось, можно и нужно, изучать и понимать, только, в тесной привязке с историей тюркского расселения, расселения фино-угорского народа на интересующих всех нас территориях.









Причем с тех пор, и до сегодняшнего дня, Гаяз Хамитович, последовательно старается минимально политизировать, все изучаемые им очень непростые исторические процессы. Пытается, отталкиваться при этом исключительно, от установленных фактов, материальных предметов, а не от популярных лозунгов дня сегодняшнего. Уходить от популярных стереотипов, историку многонационального и многоконфессионального края, конечно же, совсем не просто. Гаяз Хамитович, например уверен, что в Челябинске обязательно должен быть установлен достойный памятник такому выдающемуся историческому деятелю как Кутлу-Мухамме́д Те́вкелев (Алексей Иванович Тевкелев); — татарскому мурзе из рода Тевкелевых, российскому дипломату, основателю Челябинска, генерал-майору Российской Империи. Хотя сегодня это на его взгляд пока еще невозможно…



- Гаяз Хамитович, в чем собственно суть, и отличие этой выставки от всех остальных, к которым горожане уже начинают привыкать…



- Суть ее, как и у всякой подлинной исторической выставки неизменна: познакомить жителей Челябинска и его гостей с некоторыми сторонами жизни старого города. Но это еще и 18 век, тот самый, малоизвестный период отечественной истории. Мой любимый период истории, действительно малодоступный, даже для большинства просвещенных людей, серьезно интересующихся прошлым родного края. Реалии, которого во многом, даже сегодня, представляются нам историкам, просто фантастическими. Потому еще, что документальная база того времени крайне мала. Потому, что очень немного архивных документов того времени уцелело. Так получилось, что пугачевцы, когда взяли под себя Исетскую провинцию, ухитрились сжечь весь архив. Когда взяли Челябинск, поскольку для них все документы напрямую были связаны с налогообложением, с прямым злом по существу, они просто сразу же взяли и все пожгли…











Нам нужно было выбирать какой-то определенный исторический период для выставки. А 18 век, в истории нашего региона, это действительно очень серьезный перелом. Время, когда эти территории, были окончательно включены в состав Российского государства. И после этого, все процессы, происходящие у нас, стали уже постепенно определяться именно государственными интересами. Если до этого времени, мы можем говорить, о значительной автономности местного населения, то после создания в наших местах оборонительной линии России, ситуация изменилась в корне. К тому же, с этого момента, стало реальным, и возможным развитие на Урале промышленности. Потому, что до этого, никто бы даже не выделил бы земли под обустройство заводов…



- Знаю, что Южный Урал того времени, является предметом вашего повышенного интереса. С чем это связано, почему вам так дорог Челябинск 18 века. Почему вот уже более десяти лет вы углубленно изучаете его славное прошлое…



- Любой город формируется в первую очередь в начальный период своего развития. И сегодняшний Челябинск, конечно же, это не город 18 века. Но какие, то очень важные его характеристики, они со всей неизбежностью были заложены именно в ту пору. И особый характер челябинцев, их в хорошем смысле слова упертость на мой взгляд идет от очень своеобразного характера вольных, свободных людей, создававших челябинскую крепость, преимущественно выходцев из зауральских слобод и людей пришедших сюда с русского Севера. Крутых и очень инициативных мужиков решившихся испытать свою судьбу. С характером естественно. Себе на уме, по большей части. Понимаете, наши земли это пограничье. Здесь постоянно были башкирские восстания. Здесь, постоянно были набеги калмыков, казахов, прочих степняков…. Здесь люди, постоянно были готовы взять чуть чего в руки оружие, и в ответ самим устроить вооруженный набег, совершить военный поход в Дикую степь. Одним словом наши предки это - вооруженные люди, которые привыкли себя ощущать независимыми…











- Расскажите хотя бы совсем немного об экспозиции. Боюсь, что не все желающие смогут посетить эту выставку. Город то у нас миллионный.



- Центральное место выставки, занимает макет центра Челябинска 70-х годов 18 века. Максимально точные, из дерева, в миниатюре, копии подлинных бревенчатых жилых домов, административно-хозяйственных строений. А керамист-художник Лариса Балханова, бывший президент Челябинского областного объединения художников, изготовила еще и уникальный керамический макет каменного челябинского Христорождественского собора. Вполне позволяющего, любому посетителю выставки, понять, как же в старину соотносилось это величественное здание с другими городскими строениями. Что значил этот собор для старого Челябинска. И собор у нее получился действительно очень красивым. Можно подолгу стоять, и просто любоваться этим творением. Думаю, что он, все же, очень похож на тот самый собор, Который когда то давным давно, действительно украсил наш с вами город. Конечно же, керамисты-художники сделали его макет очень достойно, и вполне подобающим образом.

Но и деревянные постройки, которые были сделаны сотрудницами Детского музея, были построены на очень высоком музейном уровне. Сразу понятно, что их делали настоящие специалисты своего дела.



При изготовлении этих моделей, чтобы все точно воспроизвести в деталях, постоянно приглашались еще и консультанты историки, такие как я, и Андрей Рыбалко – ведущий этнограф Южного Урала. Мне пришлось снабжать мастеров документами того времени, содержащими описание построек, планировку, их взаимное расположение в пространстве. После чего, мы все уже вместе, отталкиваясь от своего знания строительных традиций, постепенно приходили к заключению, как могло действительно выглядеть то, или иное сооружение. Потому, что, конечно же, любое историческое описание, всегда мягко выражаясь недостаточно подробное. И моменты реконструкции всегда допускают определенный компромисс. Но мы конечно же всегда стремились добиться максимального соответствия времени.











В принципе эта выставка, сегодня - украшение Детского музея, но рассчитано это все, на самую широкую аудиторию: от малышей, которым эти очень красивые домики, конечно же, запомнятся на долго; до взрослых, и самых серьезных людей, потому, что подавляющее большинство из них, обязательно откроют для себя что, ни будь новое. Например, устройство слюдяных вставок в окна. Маленьких обрезанных, и обработанных кусочков слюды, которые по краям через дырочки сшивались, чтобы затем эту сложную конструкцию вставить в оконный проем.



-Удивительно. Хочется знать, кто же изготовил эту волшебную сказку. Что за люди стоят за этим кропотливым трудом?



- Все это делалось в основном в нерабочее время, как обычно у действительно увлеченных людей, на голом энтузиазме. В основном женщинами, сотрудницами Детского музея. Настоящими перфекционистами. Работа, конечно же, у них была просто выматывающая. Устроители выставки очень хотели качественно и честно сделать действительно хорошее дело. Подлинно научный труд. Создать экспозицию, за которую им не будет стыдно. Я это знаю доподлинно. Еще и потому, что моя жена - куратор выставки сотрудник Детского музея Татьяна Альфидовна Дудник.

Но эти макеты это только часть выставки. Только один экспонат, пусть даже очень важный. На выставке представлен так же макет первоначального варианта деревянной челябинской крепости. Реконструкция на основании чертежа, который имеется в нашем архиве. Эту подробную модель сделал замечательный художник-реставратор и мастер-макетчик Челябинского областного краеведческого музея Виталий Петрович Грачев.



Представлены на выставке, конечно же, еще, и многочисленные археологические материалы - предметы быта и культуры жителей нашего региона того времени. Строительные инструменты и оружие. Так, что картина получилась достаточно целостная и объемная. Хороший подарок к дню города для всех, кто действительно интересуется его историей….



