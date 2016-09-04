Памятник Сергею Довлатову открыли в Санкт-Петербурге

В воскресенье, 4 сентября, на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге открыли памятник знаменитому российскому писателю Сергею Довлатову.

На торжественное мероприятие открытия памятника в Северную столицу прибыли родственники литератора из Соединенных Штатов Америки - супруга Довлатова и его дочь, передает сегодня портал FlashNord.

Напомним, накануне в честь дня рождения писателя Сергея Довлатова - ему бы исполнилось в этом году 75 лет - на площади Свободы в Таллине поместили его гигантский портрет. Высота фотографии составляла 21 метр и ширина - 19 метров.

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