Знаменитый британский актер, лауреат почетной премии "Оскар" Джим Бродбент, который сыграл запоминающуюся роль в фильмах о волшебнике Гарри Поттере, снялся в популярном сериале "Игра престолов".

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Бродбент получил важную роль в "Игре престолов", вероятно, мейстера или архимейстера Цитадели, куда в конце шестого сезона приехал персонаж Сэм Тарли. Телеканал HBO пока не хочет раскрывать тайну роли британца.

Отметим, что Джим Бродбент сыграл профессора Слизнорта в фильме "Гарри Поттер" Дэвида Йэтса, Тимоти Кавендиша в "Облачном атласе" сестер Вачовски и многие другие значимые роли.

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