Дэниел Рэдклифф снова сыграет Гарри Поттера в фильме по восьмой книге?

Киностудия Warner Bros. собирается экранизировать пьесу "Гарри Поттер и проклятое дитя", являющуюся восьмой книгой "поттерианы".

Об этом сообщает Daily News со ссылкой на источники в Голливуде. Сейчас студия занята переговорами о правах на использование сюжета. На главную роль кандидат один - Дэниел Рэдклифф, игравший Гарри Поттера во всех остальных фильмах о волшебнике.

Скорой премьеры ждать точно не стоит - если картина и выйдет, то не раньше 2020 года, потому что Warner Bros. занята спин-оффом "поттерианы" - трилогией "Фантастические звери и места их обитания".

Сам Рэдклифф об участии в новом фильме высказывался неоднозначно. В прошлом году он резко заявил, что больше не вернется к роли, сделавшей его легендой, но, когда вышла восьмая книга, артист сказал, что уже не исключает возможности снова сыграть Гарри Поттера, которому по сюжету пьесы около 37 лет.