СМИ: Дэниел Рэдклифф может вернуться к роли Гарри Поттера в премьере 2020 года

Экранизации книги Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя» вполне может быть выполнена к 2020 году. Создатели не исключают возможности участия в фильме любимого тысячами поклонников актера Дэниела Рэдклиффа.

Несмотря на то, что повзрослевший актер уже давно стремился освободиться от надоевшего образа умного очкарика Гарри, теперь актер Дэниел Рэдклифф не исключает возможности сыграть своего героя в очередной раз. Кроме того, студия планирует создать новую трилогию, где героем станет сын Поттера, сообщает rg.ru. И ради осуществления замысла компания готова отдать любые суммы. Сам Дэниел Рэдклифф надеется успеть в очередной раз войти в образ Поттера до того, как ему исполнится 40 лет.

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