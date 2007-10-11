//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

Липецкий налет

№ 41(75) от 11.10.2007 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]

Липецкий налет

17 ЧАРТЕРНЫХ авиарейсов ­аэро­порта города Липецка поднимали в воздух должностных лиц областной администрации и областного совета депутатов бесплатно для чиновников.

 

 Как установила Московская межрегиональная транспортная прокуратура, все эти полеты оплачивались из средств ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», которому принадлежат самолеты. Оплата перелетов из бюджетов указанных администраций, как того требует законодательство, не производилась.

 Главе администрации города Ли­пец­ка направлено представление об устранении нарушений закона.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Нам не нужен новый ГУЛАГ, но ключевым является вопрос о преемнике!

Нам не нужен новый ГУЛАГ, но ключевым является вопрос о преемнике!

Как известно, Володин на заседании Госдумы «отчитал» Орешкина. Некоторые наблюдатели полагают, что это было чуть ли не начало операции «Преемник». О вопросе наследования власти размышляет военный эксперт Игорь КОРОТЧЕНКО...

//В мире

Сергей Гаврилов: Албанская церковь гораздо более самостоятельна, чем Варфоломей

Сергей Гаврилов: Албанская церковь гораздо более самостоятельна, чем Варфоломей

Священный Синод Албанской Православной Церкви не признал новую украинскую религиозную структуру. Своим решением Синод указал Фанару, что обозначившие себя священством ПЦУ являются безблагодатными.

//Политика

Медведев проверит ситуацию с заводом по розливу воды на Байкале

Медведев проверит ситуацию с заводом по розливу воды на Байкале

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину проверить на соответствие самым современным экологическим стандартам проект строительства завода на озере Байкал.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

В Европарламенте предложили перестать считать Москву торговым партнёром

В Европарламенте предложили перестать считать Москву торговым партнёром

В Европарламенте прошло голосование за резолюцию, регламентирующую отношение между европейскими странами и Россией. Согласно документу, ЕС отказывается от многих аспектов сотрудничества с Российской Федерацией.

//В мире

В Раде выявили единственную возможность Порошенко удержать власть на Украине

В Раде выявили единственную возможность Порошенко удержать власть на Украине

В Верховной Раде рассказали, как Петр Порошенко сможет сохранить свою власть на Украине. По данному вопросу некоторое время назад высказался депутат Юрий Бойко, являющийся кандидатом на пост президента страны.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Госдума одобрила законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума одобрила законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Второе чтение назначено на 19 марта, третье - на 21-е число текущего месяца.

//Общество

Табак могут приравнять к запрещенным веществам

Табак могут приравнять к запрещенным веществам

Минздрав представил правительство концепцию по противодействию курению. Документ вынесен на рассмотрение правительства РФ. Уровень потребления табака планируется снизить до 5%. Это планы Минздрава на ближайшие 30 лет.

//В мире

МИД предупреждает россиян о возможной отмене рейсов после авиакатастрофы в Африке

МИД предупреждает россиян о возможной отмене рейсов после авиакатастрофы в Африке

Министерство иностранных дел России предупреждает россиян о возможных отменах и задержках рейсов после авиакатастрофы, которая произошла в минувшее воскресенье, 10 марта, на территории Эфиопии.

//Политика

Климкин отреагировал на ноту о нарушениях договора о Дружбе

Климкин отреагировал на ноту о нарушениях договора о Дружбе

Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ на ноту российского внешнеполитического ведомства с перечнем допущенных Киевом нарушений в рамках этого документа он заявил, что все было "сделано правильно".

//Новости партнеров

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Политика

Россия направила ноту Украине из-за нарушения договора о дружбе

Россия направила ноту Украине из-за нарушения договора о дружбе

Министерство иностранных дел Российской Федерации направило Киеву ноту, в которой перечислены допущенные украинской стороной нарушения Договора от 31 мая 1997 года о дружбе с Россией.

//Новости СМИ2

//Общество

Как энтузиасты агитируют за здоровый образ жизни

Как энтузиасты агитируют за здоровый образ жизни

Недавно в Риге прошёл очередной забег людей в шортах по центру города. Такое мероприятие окрестили как "голый забег". Организаторы забега – "биохакинги". Это люди, которые укрепляют здоровье, "делают" тело красивым и гибким, чтобы достичь долголетия.

//Общество

В Чечне оправдались за спикера парламента

В Чечне оправдались за спикера парламента

После комментария пресс-секретаря Президента РФ о недопустимости «кровной мести», в Чечне вступились за Магомеда Даудова. Именно его слова и стали поводом для напоминания Дмитрия Пескова о правовом поле РФ.

//Здоровье

Пять советов по борьбе с гипертонией без таблеток перечислили врачи-кардиологи

Пять советов по борьбе с гипертонией без таблеток перечислили врачи-кардиологи

Врачи-кардиологи перечислили пять советов для снижения артериального давления без таблеток. Данные рекомендации содержатся в публикации, которую некоторое время назад выложили в отечественной блогосфере.

//В мире

Сиделку Стивена Хокинга лишили лицензии

Сиделку Стивена Хокинга лишили лицензии

Ухаживавшая за самым известным популяризатором науки медсестра была поймана на серьезных профессиональных нарушениях.

//Происшествия

На Украине протестующие облили кровью здание антикоррупционного бюро

На Украине протестующие облили кровью здание антикоррупционного бюро

На Украине обнародовали продолжение журналистского расследования, рассказывающего о крупных хищениях в оборонной сфере страны. После этого националисты облили кровью вход в здание Национального антикоррупционного бюро и обклеили его стикерами.

//Армия

Самолет США провел разведку у берегов Крыма

Самолет США провел разведку у берегов Крыма

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint во вторник, 12 марта, провел разведку вдоль российского побережья Черного моря. Об этом сообщает портал PlaneRadar.

//Новости партнеров

//В мире

США решили осваивать Луну

США решили осваивать Луну

Белый дом представил гражданам США проект бюджета на 2020 год, в котором правительство страны собирается наращивать затраты на оборону и вооружение. Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой уменьшить на 5% почти весь спектр расходов, кроме обороны

//В мире

Преемница Ангелы Меркель оказалась в центре гендерного скандала

Преемница Ангелы Меркель оказалась в центре гендерного скандала

В Германии разгорается скандал, зачинщиком которого неожиданно стала 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр, занимающая должность председателя Христианско-демократического союза с декабря прошлого года, когда она пришла на смену Ангеле Меркель.

//Политика

Американским дипломатам дали 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу

Американским дипломатам дали 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу

Все американские дипломаты должны покинуть Венесуэлу в течение 72 часов. Об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел латиноамериканской страны Хорхе Арреаса.

//В мире

ДНР огласила сведения о новых потерях воюющих против Донбасса киевских силовиков

ДНР огласила сведения о новых потерях воюющих против Донбасса киевских силовиков

Как рассказал на брифинге для представителей прессы спикер ополченцев Даниил Безсонов, во время занятий по метанию гранат в районе поселка Невельское погибли двое бойцов 24-й бригады Вооруженных сил Украины.

//Общество

В московской школе психолог подрался с первоклассником

В московской школе психолог подрался с первоклассником

В московской школе на улице Корнейчука первоклассник получил травмы головы, ссадины, кровоподтеки. К таким последствиям привела драка ребенка с одноклассниками и школьным психологом.

//Общество

Украинцы рассказали о своём истинном отношении к России

Украинцы рассказали о своём истинном отношении к России

Жители Украины поучаствовали в опросе и рассказали, как относятся к россиянам. Аналогичные вопросы касательно украинцев были заданы и гражданам России.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчества православных старцев о войне между Россией и Китаем появились в сети
2

5 признаков "дешевых" женщин, от которых мужчины бегут "как черт от ладана"
3

Сахалинский участник «Народного кандидата» обвинил проект в нечестной игре
4

На Украине озвучили причины вероятного нового восстания против Киева в Харькове
5

На Чукотке нашли убитого молодого белого медведя

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры