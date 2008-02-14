Борец с наркотиками торговал героином
№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
В Башкортостане осуждены 10 участников организованной преступной группы. Они занимались сбытом героина в крупном и особо крупном размерах.
Эта бригада была создана в 2004 г. местным жителем Арсеном Полодьяном. В ее состав входил и сотрудник наркоконтроля Нусрат Ахметшин. Причем он не только «крышевал» группировку, предупреждая подельников о возможных опасностях со стороны силовых структур. Но и сам занимался поиском распространителей и реализацией героина.
Полодьян в крупных размерах закупал наркотик. Вместе с подельниками он фасовал его и хранил в специально оборудованных подземных тайниках. Распространяли зелье в Уфе и Салавате.
Верховный суд Башкортостана приговорил Полодьяна к 15 годам лишения свободы, Ахметшина – к трем годам с лишением права занимать руководящие должности в правоохранительных органах в течение двух лет.
Остальные члены группировки получили от 3 до 13 лет.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес