Борец с наркотиками торговал героином

В Башкортостане осуждены 10 участников организованной преступной группы. Они занимались сбытом героина в крупном и особо крупном размерах.

Эта бригада была создана в 2004 г. местным жителем Арсеном Полодьяном. В ее состав входил и сотрудник наркоконтроля Нусрат Ахметшин. Причем он не только «крышевал» группировку, предупреждая подельников о возможных опасностях со стороны силовых структур. Но и сам занимался поиском распространителей и реализацией героина.

Полодьян в крупных размерах закупал наркотик. Вместе с подельниками он фасовал его и хранил в специально оборудованных подземных тайниках. Распространяли зелье в Уфе и Салавате.

Верховный суд Башкортостана приговорил Полодьяна к 15 годам лишения свободы, Ахметшина – к трем годам с лишением права занимать руководящие должности в правоохранительных органах в течение двух лет.

Остальные члены группировки получили от 3 до 13 лет.