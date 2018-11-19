Видео: в Москве задержан хулиган, который чуть не сжег консьержку

Ночью 17 ноября в подъезде дома на улице Маршала Савицкого пьяный мужчина, поссорившись с консьержкой из-за того, что она не хотела его пускать, заблокировал дверь служебного помещения креслом и поджег.

Его действия засняла камера видеонаблюдения, установленная в подъезде. Женщина смогла спастись, но получила ожоги, сообщает пресс-служба столичного управления СКР. На поджигателя заведено уголовное дело. Свой поступок он объяснил тем, что консьержка не пустила его к девушке.