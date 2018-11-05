Украинцы напали на жителей чешского городка
5 ноября 2018, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]
Полиция Чехии задержала трех украинцев по подозрению в нападении с ножом на группу чешских граждан. Инцидент произошёл в Пльзене рано утром в минувшее воскресенье. Один из пострадавших скончался.
Двое мужчин и женщина шли по улице, когда вдруг по неизвестной пока причине на них напали иностранцы. Один из чехов получил ножевое ранение, от которого скончался в больнице.
Возбуждено уголовное дело, виновным грозит несколько лет тюрьмы.
Ранее в Риме были задержаны два 23-летних украинца, избивших двух человек в столичном метро 31 октября. Они пытались ограбить 28-летнего индийца, потом избили его и пожилую даму, вступившуюся за молодого человека.
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