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Украинцы напали на жителей чешского городка

5 ноября 2018, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]

Украинцы напали на жителей чешского городка
pixabay.com

Полиция Чехии задержала трех украинцев по подозрению в нападении с ножом на группу чешских граждан. Инцидент произошёл в Пльзене рано утром в минувшее воскресенье. Один из пострадавших скончался.

В Риме задержали двух украинцев, избивших индийца

В Риме задержали двух украинцев, избивших индийца

Двое мужчин и женщина шли по улице, когда вдруг по неизвестной пока причине на них напали иностранцы. Один из чехов получил ножевое ранение, от которого скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело, виновным грозит несколько лет тюрьмы.

Ранее в Риме были задержаны два 23-летних украинца, избивших двух человек в столичном метро 31 октября. Они пытались ограбить 28-летнего индийца, потом избили его и пожилую даму, вступившуюся за молодого человека.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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В центре Марселя обрушились два жилых дома

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Задержан петербуржец, угрожавший убийством сотруднице "скорой помощи"

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