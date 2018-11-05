Украинцы напали на жителей чешского городка

Полиция Чехии задержала трех украинцев по подозрению в нападении с ножом на группу чешских граждан. Инцидент произошёл в Пльзене рано утром в минувшее воскресенье. Один из пострадавших скончался. В Риме задержали двух украинцев, избивших индийца

Двое мужчин и женщина шли по улице, когда вдруг по неизвестной пока причине на них напали иностранцы. Один из чехов получил ножевое ранение, от которого скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело, виновным грозит несколько лет тюрьмы.

Ранее в Риме были задержаны два 23-летних украинца, избивших двух человек в столичном метро 31 октября. Они пытались ограбить 28-летнего индийца, потом избили его и пожилую даму, вступившуюся за молодого человека.