В Риме задержали двух украинцев, избивших индийца

В Риме задержаны два 23-летних украинца, избивших двух человек в столичном метро 31 октября. Они пытались ограбить 28-летнего индийца, потом избили его и пожилую даму, вступившуюся за молодого человека.

Личность хулиганов узнали благодаря любительской видеозаписи происшествия. Очевидцы рассказывают, что жители Украины вели себя агрессивно, прославляли Муссолини и грозились убийством мигрантам.

Пока задержанным дебоширам предъявлено обвинение в попытке ограбления.