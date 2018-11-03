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В Риме задержали двух украинцев, избивших индийца
3 ноября 2018, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]
В Риме задержаны два 23-летних украинца, избивших двух человек в столичном метро 31 октября. Они пытались ограбить 28-летнего индийца, потом избили его и пожилую даму, вступившуюся за молодого человека.
Личность хулиганов узнали благодаря любительской видеозаписи происшествия. Очевидцы рассказывают, что жители Украины вели себя агрессивно, прославляли Муссолини и грозились убийством мигрантам.
Пока задержанным дебоширам предъявлено обвинение в попытке ограбления.
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