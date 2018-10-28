По факту стрельбы водителя бизнесмена Тохтахунова в Москве возбуждено дело

26 октября безработный 1981 года рождения Сергей Катрухин, зарегистрированный в Химках, следуя в качестве пассажира в автомобиле такси, произвел несколько выстрелов в воздух из пистолета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчина был задержан, находится под подпиской о невыезде.

СМИ сообщают, что задержанным оказался водитель бизнесмена Алимжана Тохтахунова, которому ранее принадлежали несколько столичных казино. Он занимается благотворительностью и выпуском спортивных журналов.