По факту стрельбы водителя бизнесмена Тохтахунова в Москве возбуждено дело
28 октября 2018, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]
26 октября безработный 1981 года рождения Сергей Катрухин, зарегистрированный в Химках, следуя в качестве пассажира в автомобиле такси, произвел несколько выстрелов в воздух из пистолета.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчина был задержан, находится под подпиской о невыезде.
СМИ сообщают, что задержанным оказался водитель бизнесмена Алимжана Тохтахунова, которому ранее принадлежали несколько столичных казино. Он занимается благотворительностью и выпуском спортивных журналов.
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