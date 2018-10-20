Скворцова: «начинка» бомб из колледжа в Керчи была заражена инфекцией

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что большинство пострадавших в колледже Керчи получили минно-взрывные ранения. Взрывное устройство было нашпиговано разными металлическими предметами. Родители керченского стрелка не забрали тело сына из морга

При этом все осколки были инфицированы. По словам Скворцовой, весь ужас состоит в том, что они разлетались со страшной силой. Ими оказались нашпигованы печень, кишечник и мышцы пострадавших. В местах, куда попали осколки, сразу же началось острое воспаление. Как отметила глава Минздрава, погибшие были расстреляны нападавшим в упор, пострадавших с пулевыми ранениями нет, сообщает РИА Новости.

В результате стрельбы и взрыва бомбы в Керченском политехническом колледже погибли 15 студентов и 6 работников учебного учреждения. Более 50 человек пострадали.