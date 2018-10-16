В "Бутырке" проходят очные ставки Кокорина и Мамаева с потерпевшими
16 октября 2018, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]
В СИЗО "Бутырка" сегодня начались очные ставки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева со всеми участниками конфликта. По словам адвокатов Кокорина, следственные мероприятия будут длиться от 4 до 6 часов.
Напомним, Тверской суд арестовал спортсменов до 8 декабря. Им предъявлено обвинение по статье "Хулиганство".
Как сообщает "СпортЭкспресс", глава НАМИ Сергей Гайсин, один из потерпевших, покинул СИЗО "Бутырка". От комментариев он отказался, была подписана бумага о неразглашении.
19 октября судом будет рассмотрена апелляция на арест Мамаева и Кокорина.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес