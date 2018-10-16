В СИЗО "Бутырка" сегодня начались очные ставки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева со всеми участниками конфликта. По словам адвокатов Кокорина, следственные мероприятия будут длиться от 4 до 6 часов.

Напомним, Тверской суд арестовал спортсменов до 8 декабря. Им предъявлено обвинение по статье "Хулиганство".

Как сообщает "СпортЭкспресс", глава НАМИ Сергей Гайсин, один из потерпевших, покинул СИЗО "Бутырка". От комментариев он отказался, была подписана бумага о неразглашении.

19 октября судом будет рассмотрена апелляция на арест Мамаева и Кокорина.