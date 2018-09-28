В Петербурге сотрудник ГИБДД осужден за отдых в Тунисе по паспорту брата
28 сентября 2018, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]
Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условному сроку инспектора ГИБДД Евгения Вдовенко, который слетал в Тунис по паспорту своего брата, с которым они очень похожи.
Поездка состоялась в июле прошлого года. Инспектор смог вылететь из Пулково в Тунис. После отдыха сотрудникам отдела контроля петербургского аэровокзала личность прилетевшего показалась подозрительной и они вызвали ФСБ.
Подсудимый вину почему-то не признал.
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