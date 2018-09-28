В Петербурге сотрудник ГИБДД осужден за отдых в Тунисе по паспорту брата

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условному сроку инспектора ГИБДД Евгения Вдовенко, который слетал в Тунис по паспорту своего брата, с которым они очень похожи.

Поездка состоялась в июле прошлого года. Инспектор смог вылететь из Пулково в Тунис. После отдыха сотрудникам отдела контроля петербургского аэровокзала личность прилетевшего показалась подозрительной и они вызвали ФСБ.

Подсудимый вину почему-то не признал.