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В Москве задержан таксист за насилие над пассажиркой

24 сентября 2018, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве задержан таксист за насилие над пассажиркой
pixabay.com

Столичные оперативники задержали таксиста, которого подозревают в изнасиловании заснувшей пассажирки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Следственного комитета по Москве.

Женщина заявила в полиции о том, что утром 22 сентября водитель такси марки Hyundai во 2-м Волконском переулке надругался над ней, заснувшей на заднем сидении, потом выкинул из автомобиля и исчез.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование".

Сегодня на юго-западе Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации осведомленных источников, автомобиль такси сбил пешехода.

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Суд разбирается, почему сочинский певец обвиняет Ревву в плагиате

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Сильвио Берлускони намерен баллотироваться в Европарламент‍

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Косачев назвал комплиментом слова Помпео о "бесполезности" России

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Мировой балет завоевал Кремль

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В Москве после ДТП опрокинулась легковушка и протаранила еще четыре машины

В Москве после ДТП опрокинулась легковушка и протаранила еще четыре машины

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Нефть дорожает на фоне антииранских санкций. 100 долларов за бочку не предел?

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В Барселоне госпитализирована легендарная Монсеррат Кабалье

В Барселоне госпитализирована легендарная Монсеррат Кабалье

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Воюющие за Украину россияне скучают по дому

Воюющие за Украину россияне скучают по дому

Участие в войне на Донбассе на стороне Украины стало проблемой для граждан России. Вернуться не могут, поэтому скучают по дому. Граждане Российской Федерации, воюющие за Украину на Донбассе, признаются, что хотели бы съездить к родителям. Но по закону они считаются наемниками, путь на родину им закрыт.

//Армия

Сергей Шойгу: Россия дает ответ Израилю

Сергей Шойгу: Россия дает ответ Израилю

В ответ на действия израильских ВВС, которые привели к крушению российского самолета Ил-20, Россия вынуждена принять адекватные ответные меры. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Дочь Ларисы Гузеевой превратилась в роковую красотку

Дочь Ларисы Гузеевой превратилась в роковую красотку

Дочь известной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой решила кардинально изменить свой имидж. Еще недавно Ольга Бухарова была похожа на бунтарку, а теперь стала настоящей роковой красоткой.

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Меган Маркл показала заметно округлившийся животик

Меган Маркл показала заметно округлившийся животик

Поклонники королевской четы принца Гарри и Меган Маркл с нетерпением ждут, когда же герцогиня Сассекская подарит своему супругу наследника, и выискивают малейшие признаки беременности Меган.

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Додон отстранен от должности президента Молдавии

Додон отстранен от должности президента Молдавии

Полномочия президента Молдавии Игоря Додона временно приостановлены. Согласно последним данным, соответствующее решение принял Конституционный суд страны по запросу председателя КС Михая Поалелунжа.

//В мире

Японцы высказались против заключения мирного договора с Россией

Японцы высказались против заключения мирного договора с Россией

Большинство японцев высказались против заключения мирного договора с Россией без предварительных условий. При этом часть опрошенных вообще не считает нужным подписывать мирное соглашение.

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Жириновский вызван на допрос в СБУ

Жириновский вызван на допрос в СБУ

Сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины вызывает лидера ЛДПР Владимира Жириновского утром в четверг, 27 сентября, на допрос. Соответствующая информация содержится в повестке.

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В Новгороде главу Роспотребнадзора уличили во взятке мебелью

В Новгороде главу Роспотребнадзора уличили во взятке мебелью

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Почему в ДНР упраздняют Минобороны

Почему в ДНР упраздняют Минобороны

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На юго-западе Москвы таксист сбил пешехода

На юго-западе Москвы таксист сбил пешехода

В понедельник утром, 24 сентября, на юго-западе Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации осведомленных источников, автомобиль такси сегодня сбил пешехода.

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Рекордный урожай пшеницы в России угрожает фермерам в США

Рекордные показатели урожая и экспорта российской пшеницы угрожают благосостоянию американских фермеров, которые разоряются в то самое время, как сельское хозяйство России процветает.

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Эксперт оценил заявление Порошенко о борьбе с Россией на восточном фланге НАТО

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В Челябинской области ищут вандалов, погасивших Вечный огонь

Сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личности злоумышленников, которые поздно вечером в воскресенье потушили Вечный огонь в городе Коркино Челябинской области.

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Пушков о словах Помпео и пользе РФ для Украины и Сирии: «Не дождутся»

Пушков о словах Помпео и пользе РФ для Украины и Сирии: «Не дождутся»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря Соединенных штатов о том, что от РФ нет пользы как на Украине, так и в Сирии.

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