В Москве задержан таксист за насилие над пассажиркой
24 сентября 2018, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]
Столичные оперативники задержали таксиста, которого подозревают в изнасиловании заснувшей пассажирки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Следственного комитета по Москве.
Женщина заявила в полиции о том, что утром 22 сентября водитель такси марки Hyundai во 2-м Волконском переулке надругался над ней, заснувшей на заднем сидении, потом выкинул из автомобиля и исчез.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование".
Сегодня на юго-западе Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации осведомленных источников, автомобиль такси сбил пешехода.
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