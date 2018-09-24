В Москве задержан таксист за насилие над пассажиркой

Столичные оперативники задержали таксиста, которого подозревают в изнасиловании заснувшей пассажирки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Следственного комитета по Москве.

Женщина заявила в полиции о том, что утром 22 сентября водитель такси марки Hyundai во 2-м Волконском переулке надругался над ней, заснувшей на заднем сидении, потом выкинул из автомобиля и исчез.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование".

Сегодня на юго-западе Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации осведомленных источников, автомобиль такси сбил пешехода.