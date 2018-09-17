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Предприниматель Бадри Шенгелия убит под Петербургом

17 сентября 2018, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

Предприниматель Бадри Шенгелия убит под Петербургом

В Ленинградской области убили предпринимателя Бадри Шенгелию. Инцидент произошел примерно в 13.00 во Всеволожском районе. Шенгелия был расстрелян в салоне своей машины, находившейся на 23 км трассы "Сортавала".

На трассе черный "Мерседес" предпринимателя обогнал белый "Мерседес" с финскими номерами, откуда раздалась автоматная очередь, пишут СМИ. Бадри скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.
Бизнесмен был свидетелем по делу полковника СКР Михаила Максименко, в 2007 году проходил свидетелем обвинения по делу «ночного губернатора» Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина), сообщает "Коммерсантъ".

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 совершили перелет через Северный полюс: вылетели из аэропорта Саратовской области, пролетели 8 тыс км и сели на аэродроме Анадырь.

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«Спартак» потерпел первое поражение в сезоне, уступив дома «Ахмату» 1:2

«Спартак» потерпел первое поражение в сезоне, уступив дома «Ахмату» 1:2

16-го сентября в российской Премьер-Лиге в рамках 7-го тура встретились «Спартак и «Ахмат». Хозяева сразу пошли вперед, в быстром темпе, хорошо передают мяч в центре поля, Фернандо взял на себя роль дирижера атак.

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Опубликовано видео ДТП, в котором погиб оперный певец Михаил Луконин

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Опубликовано видео ДТП, в котором 16 сентября на Псковском шоссе погиб известный оперный певец Михаил Луконин. "Мистеру романса" было 59 лет. Из родных у него осталась только дочь Полина.

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В ДНР определили от кого примут документы на пост главы ДНР

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Степной пожар под Оренбургом добрался до жилых домов

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Хакасский союз

Хакасский союз

Во многих регионах России недавно прошли местные выборы. В том числе в далекой от столичный политических бурь Республике Хакасия. Но именно эта провинция преподнесла властям неприятный сюрприз. С приличным перевесом победил юный кандидат от коммунистов Валентин Коновалов

//Теннис

Серена Уильямс отказалась извиниться перед судьей

Серена Уильямс отказалась извиниться перед судьей

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Зачем жители Донбасса ездят через линию фронта (Фоторепортаж)

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США обвиняют Россию в причастности к отравлению брата Ким Чен Ына

США обвиняют Россию в причастности к отравлению брата Ким Чен Ына

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли обвинила Россию в том, что та содействовала спецслужбам КНДР в убийстве Ким Чен Нама - брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

//Общество

Спецслужбы Украины тестировали убившую Захарченко бомбу на главпочтамте в Киеве

Спецслужбы Украины тестировали убившую Захарченко бомбу на главпочтамте в Киеве

Взрывное устройство, использованное в теракте, в котором погиб глава ДНР Александр Захарченко спецслужбы тестировали в центре украинской столицы. Об этом сообщил диверсант, пойманный в Донецке в 2017 году.

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Дамба на химзаводе в Крыму оказалась разрушена с украинской стороны

Дамба на химзаводе в Крыму оказалась разрушена с украинской стороны

Дамба, которая отделяет кислотонакопитель завода «Крымский титан» от озера Сиваш, оказалась частично разрушена с украинской стороны, заявил сегодня директор предприятия Андрей Акулов.

//Общество

Мужчина из мести выкопал могилу для живой экс-супруги

Мужчина из мести выкопал могилу для живой экс-супруги

В городе Юрга Кемеровской области мужчина поссорился со своей бывшей женой и решил отомстить. Женщина увидела в подъезде около своей квартиры крышку гроба и пришла в ужас.

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Предприниматель Бадри Шенгелия убит под Петербургом

Предприниматель Бадри Шенгелия убит под Петербургом

В Ленинградской области убили предпринимателя Бадри Шенгелию. Инцидент произошел примерно в 13.00 во Всеволожском районе. Шенгелия был расстрелян в салоне своей машины, находившейся на 23 км трассы "Сортавала".

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//В мире

Украина вышла на финишную прямую в вопросе автокефалии

Украина вышла на финишную прямую в вопросе автокефалии

Президент Украины Петр Порошенко сегодня в ходе встречи в Киеве с экзархами Вселенского патриарха заявил, что в вопросе получения автокефалии Украина наконец вышла на «финишную прямую».

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Украинская армия попалась на спекуляциях дизтоплива фермерам

Артемовские фермеры скупили дизельное топливо у военнослужащих украинской армии. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР на брифинге Даниил Безсонов.

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На Донбассе погиб мирный житель от некачественного украинского боеприпаса

На Донбассе погиб мирный житель от некачественного украинского боеприпаса

Взрывом поначалу несработавшего боеприпаса убило 59-летнего жителя Донецкой народной республики. Трагедия произошла в населенном пункте Стыла. Он находится в прифронтовой зоне. Ранее там произошел обстрел. С украинской стороны прилетела снаряд. Он сразу не сработал и до вчерашнего дня лежал в земле.

//В мире

В Сочи проходят переговоры президентов России и Турции

В Сочи проходят переговоры президентов России и Турции

Сегодня в Сочи проходит встреча президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Повестка переговоров включает в себя, в том числе, и сложные двусторонние вопросы.

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Клинцевич о решении Порошенко по договору о дружбе с Россией: заказ Запада

Клинцевич о решении Порошенко по договору о дружбе с Россией: заказ Запада

Петр Порошенко, решив разорвать договор о дружбе с Россией, выполняет западный заказ и надеется заработать очки у русофобов на грядущих выборах, заявил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

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Стало известно о состоянии здоровья Николая Носкова

Стало известно о состоянии здоровья Николая Носкова

В некоторых СМИ появилась информация, что популярный российский музыкант, певец, композитор Николай Носков с начала сентября находится в одной из московских клиник с повторным инсультом.

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Глава Минобороны Британии назвал "доказательства" РФ по MH17 дезинформацией

Глава Минобороны Британии назвал "доказательства" РФ по MH17 дезинформацией

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//Шоу-бизнес

Первая жена Владимира Кузьмина рассказала, что Алла Пугачева ей угрожала

Первая жена Владимира Кузьмина рассказала, что Алла Пугачева ей угрожала

Татьяна Артемьева, которая была первой женой Владимира Кузьмина, впервые за много лет дала интервью. Она рассказала об изменах бывшего супруга, об их детях и о конфликте с Примадонной.

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Фанаты из Аргентины получили наказания за оскорбление россиянок

Фанаты из Аргентины получили наказания за оскорбление россиянок

Четыре аргентинских футбольных болельщика получили наказания за непристойное поведение во время проходившего летом в России чемпионата мира по футболу, сообщило Министерство безопасности Аргентины.

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О сверле и говне на МКС, или Американка гадит?

О сверле и говне на МКС, или Американка гадит?

В Интернете появилось письмо, разоблачающее сложившуюся на международной космической станции ситуацию с просверленной дыркой. Многие специалисты уже его обсуждают, а некоторые даже безоговорочно верят в него. Проанализировал этот документ специалист по системам жизнеобеспечения, ведущий Youtube-канала #ЗАУГЛОМ, главный редактор "Аргументов недели" Андрей Угланов.

//Общество

СКР: 50-летний мужчина умер после удара, полученного во время репетиции драки

СКР: 50-летний мужчина умер после удара, полученного во время репетиции драки

Мужчина, получивший травму головы на съемках фильма "Смерш", проходивших в Тутаеве, умер. Возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

//Шоу-бизнес

Пугачева по просьбе младшей дочери нарисовала ее в образе принцессы

Пугачева по просьбе младшей дочери нарисовала ее в образе принцессы

Известная российская певица Алла Пугачева много времени проводит со своими младшими детьми Лизой и Гарри. На днях дочь попросила артистку написать ее портрет, и мама не смогла ей отказать.

//Общество

Ходаковский планирует баллотироваться на пост главы ДНР?

Ходаковский планирует баллотироваться на пост главы ДНР?

Бывший министр государственной безопасности ДНР Александр Ходаковский может принять участие в выборах на пост главы ДНР. Ходаковский планировал принять участие в выборах еще осенью прошлого года. Тогда жена бывшего главного контрразведчика ДНР набирала команду, которая будет заниматься политическим продвижением мужа.

//Общество

В Госдуме рекомендовали направлять средства коррупционеров в ПФР

В Госдуме рекомендовали направлять средства коррупционеров в ПФР

Конфискованные у коррупционеров средства могут начать зачислять в Пенсионный фонд РФ (ПФР). В доход ПФР также предлагается обращать средства от распоряжения и реализации конфискованного имущества.

//В мире

Царский подарок: эмир Катара подарил Турции самый дорогой в мире частный самолет

Царский подарок: эмир Катара подарил Турции самый дорогой в мире частный самолет

Эмир Катара сделал Турции поистине царский подарок. Согласно последней информации, Анкаре был презентован роскошный самолет Boeing 747-8, стоимость которого составляет не менее 500 миллионов долларов.

//В мире

В Раде заявили, что заявление РФ о сбившей Boeing МН17 ракете является фейком

В Раде заявили, что заявление РФ о сбившей Boeing МН17 ракете является фейком

В понедельник, 17 сентября, спикер Верховной рады Андрей Парубий высказался о заявлении России насчет того, что ракета, сбившая в 2014 году малайзийский Boeing МН17 над Донбассом, принадлежала Украине.

//Политика

Зюганов призвал Путина вмешаться в ситуацию выборов главы Приморья

Зюганов призвал Путина вмешаться в ситуацию выборов главы Приморья

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту РФ Владимиру Путину и призвал вмешаться в ситуацию вокруг выборов губернатора Приморского края. Зюганов назвал происходящее в Приморье криминальным беспределом.

//В мире

В Финляндии школьники больше не будут сдавать экзамены на бумаге

В Финляндии школьники больше не будут сдавать экзамены на бумаге

В Финляндии с сегодняшнего дня школьники больше не будут сдавать экзамены на бумаге. 17 сентября в Суоми ученики в последний раз будут выполнять традиционные экзаменационные задания на бумажных листах.

//Происшествия

Заблудившуюся в лесу семью с ребенком ищут в Свердловской области

Заблудившуюся в лесу семью с ребенком ищут в Свердловской области

Неподалеку от поселка Безречный, расположенного в Свердловской области, ищут семью с ребенком. Согласно последней информации, люди отправились в лес в минувшее воскресенье, 16 сентября, и заблудились.

//Шоу-бизнес

Евгений Петросян в свой день рождения опубликовал детское фото

Евгений Петросян в свой день рождения опубликовал детское фото

Юморист Евгений Петросян в свой день рождения опубликовал детское фото. 73 года артисту эстрады исполнилось 16 сентября. "У меня сегодня, как теперь говорят, Днюха!.. Или Днюшка! Или День варенья!".

//В мире

В Госдуме высказались о последствиях разрыва Украиной договора о дружбе с РФ

В Госдуме высказались о последствиях разрыва Украиной договора о дружбе с РФ

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников высказался в понедельник о последствиях разрыва договора о дружбе между Россией и Украиной.

//Происшествия

В Ростове-на-Дону ученик распылил в школе содержимое перцового баллончика

В Ростове-на-Дону ученик распылил в школе содержимое перцового баллончика

В одной из школ Ростова-на-Дону ученик в понедельник распылил жидкость из перцового баллончика. Согласно последней информации, за помощью к врачам после случившегося обратились два человека.

//Наука

Ученые: в Северную Америку проникла опасная бабочка из Сибири

Ученые: в Северную Америку проникла опасная бабочка из Сибири

Американские ученые заметили на востоке и западе США колонии опасных российских бабочек. Речь идет о сибирской моли-малютке, которая прибыла в Штаты вместе с ростками дальневосточных карликовых вязов.

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Комиссия из специалистов детально обследует Крымский мост и даст оценку

Комиссия из специалистов детально обследует Крымский мост и даст оценку

Комиссия из специалистов различных областей, имеющих отношение к эксплуатации мостовых конструкций, даст оценку стройке века, что в дальнейшем позволит запустить по мосту фуры

//Общество

В ЛНР нашли диверсанта с заданием покушения на власти

В ЛНР нашли диверсанта с заданием покушения на власти

Луганская контрразведка сообщила о срыве планов СБУ покушения на одного из градоначальников Луганской народной республики. Служба безопасности Украины готовила покушение на главу администрации города Стаханов. Об этом сотрудникам луганского МГБ рассказал житель республики Василий Хилюк.

//В мире

Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе Украины и РФ

Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе Украины и РФ

Украинский лидер Петр Порошенко в понедельник ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о прекращении действия договора о дружбе между Украиной и Российской Федерацией.

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Перехваченная аудиозапись доказывает причастность Киева к крушению MH17

Перехваченная аудиозапись доказывает причастность Киева к крушению MH17

Перехваченная российским оборонным ведомством аудиозапись доказывает причастность Украины к крушению малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Ракета, сбившая МН17, принадлежала Украине.

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Ракета, сбившая в Донбассе малайзийский Boeing, принадлежала Украине

Ракета, сбившая в Донбассе малайзийский Boeing, принадлежала Украине

Ракета, которая четыре года назад сбила в Донбассе малайзийский Boeing рейса МН17, была изготовлена на Долгопрудненском предприятии в 1986 году, а затем отправлена в воинскую часть Украинской ССР.

//Политика

Тимакова рассказала, как выбирали нового пресс-секретаря премьера Медведева

Тимакова рассказала, как выбирали нового пресс-секретаря премьера Медведева

Наталья Тимакова подтвердила уход с должности пресс-секретаря председателя правительства. Тимакова работала с Дмитрием Медведевым с 2008 года, и теперь уходит на работу в банк. Она станет зампредом в ВЭБ.

//Шоу-бизнес

69-летний актер Ричард Гир станет отцом во второй раз

69-летний актер Ричард Гир станет отцом во второй раз

В понедельник стало известно, что всемирно известный актер Ричард Гир в скором времени станет отцом во второй раз. Супруга артиста Алехандра Сильва, которой сейчас 35 лет, находится в положении.

//Расследования

В Сочи будут судить учительницу по делу о гибели школьника в походе

В Сочи будут судить учительницу по делу о гибели школьника в походе

В Сочи будут судить школьную учительницу, организовавшую в июле этого года поход к морю через горы, в ходе которого погиб ребенок. Мальчик отбился от группы, а через 9 дней был найден мертвым.

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США назвали причину введения санкций в отношении «Северного потока – 2»

США назвали причину введения санкций в отношении «Северного потока – 2»

Министр энергетики США Рик Перри коротко и четко сказал, что санкции в отношении газопровода «Северного потока-2» связаны прежде всего с вопросом транзита газа через Украину.

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