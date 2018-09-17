Предприниматель Бадри Шенгелия убит под Петербургом

В Ленинградской области убили предпринимателя Бадри Шенгелию. Инцидент произошел примерно в 13.00 во Всеволожском районе. Шенгелия был расстрелян в салоне своей машины, находившейся на 23 км трассы "Сортавала".

На трассе черный "Мерседес" предпринимателя обогнал белый "Мерседес" с финскими номерами, откуда раздалась автоматная очередь, пишут СМИ. Бадри скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.

Бизнесмен был свидетелем по делу полковника СКР Михаила Максименко, в 2007 году проходил свидетелем обвинения по делу «ночного губернатора» Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина), сообщает "Коммерсантъ".