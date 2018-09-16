Один из пассажиров столичного метрополитена сделал мужчине замечание по поводу внешнего вида, после этого произошел конфликт. Один из его участников нанес своему оппоненту удар острым предметом и убежал.

С пострадавшим работают медики, сотрудники полиции разыскивают подозреваемого. Происшествие случилось около 19:00 на станции "Киевская" Кольцевой линии.

На юго-западе столицы мужчина попытался отобрать сумку у женщины, угрожая ей лопатой. Инцидент произошел на улице Кедрова в столичном районе Академический вчера днем, 15 сентября.