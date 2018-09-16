В Москве на станции "Киевская" мужчину в драке ранили ножом
16 сентября 2018, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]
Один из пассажиров столичного метрополитена сделал мужчине замечание по поводу внешнего вида, после этого произошел конфликт. Один из его участников нанес своему оппоненту удар острым предметом и убежал.
С пострадавшим работают медики, сотрудники полиции разыскивают подозреваемого. Происшествие случилось около 19:00 на станции "Киевская" Кольцевой линии.
На юго-западе столицы мужчина попытался отобрать сумку у женщины, угрожая ей лопатой. Инцидент произошел на улице Кедрова в столичном районе Академический вчера днем, 15 сентября.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес