В Москве грабитель, угрожая лопатой, попытался отнять сумку у женщины

На юго-западе столицы мужчина попытался отобрать сумку у женщины, угрожая ей лопатой. Инцидент произошел на улице Кедрова в столичном районе Академический вчера днем, 15 сентября.

Что-то грабителя спугнуло, и он исчез. Позднее его задержали, ведется следствие. Возбуждено уголовное дело о разбое. Женщина не пострадала.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске ночью администратор фитнес-клуба отбила 20-летнюю студентку от двух пьяных грабителей.