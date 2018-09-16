В Москве задержали двух приезжих, подозреваемых в стрельбе

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении двух приезжих мужчин, участвовавших в потасовке со стрельбой, в результате которой пострадали два человека в Москве вечером 15 сентября. В Москве конфликт со стрельбой произошел в Западном Дегунино, ранены двое

На улице Ангарская во дворе одного из домов между несколькими мужчинами произошел спор, переросший в драку. Как рассказали потерпевшие, во время ссоры один из злоумышленников выстрелил в них из травматического оружия.

В результате двое мужчин были доставлены в больницы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих приезжих, один из которых ранее судим. Возбуждено уголовное дело.