В США неизвестный открыл стрельбу по людям в McDonald’s

В результате стрельбы в ресторане быстрого питания McDonald's, расположенном рядом с Обернским университетом в штате Алабама по меньшей мере один человек погиб, четверо получили ранения.

Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает Fox News со ссылкой на полицию штата. Правоохранители установили, что перед началом стрельбы в ресторане произошла потасовка.

Отмечается, что погиб 20-летний молодой человек. В больницу с серьезными ранениями доставлен 16-летний подросток и еще трое пострадавших в возрасте от 17 до 21 года.

Полицейские Алабамы пока не располагают информацией о подозреваемом, который, по сообщениям университета, все еще находится на свободе, и просят очевидцев помочь расследованию.