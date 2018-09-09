В США неизвестный открыл стрельбу по людям в McDonald’s
9 сентября 2018, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]
В результате стрельбы в ресторане быстрого питания McDonald's, расположенном рядом с Обернским университетом в штате Алабама по меньшей мере один человек погиб, четверо получили ранения.
Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает Fox News со ссылкой на полицию штата. Правоохранители установили, что перед началом стрельбы в ресторане произошла потасовка.
Отмечается, что погиб 20-летний молодой человек. В больницу с серьезными ранениями доставлен 16-летний подросток и еще трое пострадавших в возрасте от 17 до 21 года.
Полицейские Алабамы пока не располагают информацией о подозреваемом, который, по сообщениям университета, все еще находится на свободе, и просят очевидцев помочь расследованию.
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