Напавший на полицейского у посольства Словакии в Москве задержан

В Подмосковье был задержан гражданин, подозреваемый в нападении на сотрудника полиции в Москве. Его везут к следователям на допрос, сообщается на сайте Министерства внутренних дел. Опубликовано видео нападения на полицейского в Москве

Напомним, в результате нападения пострадал командир взвода полиции по охране посольств и консульств. Он был прооперирован, сейчас его состояние улучшается.

Ранее ведомство дало ориентировку на преступника: на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 сантиметров. На нем была темная куртка, светло-синие джинсы, чёрные мокасины и черная шапка.