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Мужчина совершил нападение на полицейского у посольства Словакии в Москве
27 июля 2018, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня днем неизвестный мужчина напал в центре Москвы на полицейского и ударил его ножом в грудь, а потом скрылся. Инцидент произошел у здания посольства Словакии. Объявлен план-перехват «Сирена».
В МВД предоставили фотографию нападавшего. На вид ему 25-30 лет, он кавказской внешности.
В результате нападения пострадал командир взвода полиции по охране посольств и консульств, сообщает РИА Новости. Его отвезли в больницу. Возбуждено уголовное дело.
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