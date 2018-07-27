Мужчина совершил нападение на полицейского у посольства Словакии в Москве

Сегодня днем неизвестный мужчина напал в центре Москвы на полицейского и ударил его ножом в грудь, а потом скрылся. Инцидент произошел у здания посольства Словакии. Объявлен план-перехват «Сирена».

В МВД предоставили фотографию нападавшего. На вид ему 25-30 лет, он кавказской внешности.

В результате нападения пострадал командир взвода полиции по охране посольств и консульств, сообщает РИА Новости. Его отвезли в больницу. Возбуждено уголовное дело.