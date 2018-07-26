В Москве сотрудники кафе задержали вооруженного грабителя

Работники московского кафе задержали вооруженного мужчину, который совершил попытку ограбить заведение, которое расположено в районе Богородское. Они не растерялись и быстро его скрутили.

Инцидент произошел сегодня на Открытом шоссе в Москве, сообщает "Москва 24". Мужчина вбежал в заведение с оружием, но воспользоваться им, к счастью, не смог. Сотрудники кафе оказались проворнее. Полиции осталось только забрать его в отделение.