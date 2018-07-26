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В Москве сотрудники кафе задержали вооруженного грабителя
26 июля 2018, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]
Работники московского кафе задержали вооруженного мужчину, который совершил попытку ограбить заведение, которое расположено в районе Богородское. Они не растерялись и быстро его скрутили.
Инцидент произошел сегодня на Открытом шоссе в Москве, сообщает "Москва 24". Мужчина вбежал в заведение с оружием, но воспользоваться им, к счастью, не смог. Сотрудники кафе оказались проворнее. Полиции осталось только забрать его в отделение.
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