Тулеев перечислил семьям погибших в пожаре в ТЦ свою зарплату за один день

Глава Кемеровской области Аман Тулеев и заместители губернатора перечислили однодневный заработок на счет помощи семьям погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. Песков высказался о возможной отставке Тулеева из-за гибели 64 человек

Об этом сообщается на сайте местной администрации. Согласно декларации о доходах Тулеева за 2016 год (последние доступные данные), губернатор получал 174 тысячи рублей зарплаты в месяц. Таким образом, его однодневный заработок — 5 тысяч 803 рубля.

Деньги на этот счет также пересылают предприятия Кемеровской области, организации, отдельные граждане, сообщили чиновники. Также туда поступают переводы из других регионов России и иностранных государств. На 29 марта на счете было 24 миллиона 300 тысяч рублей.