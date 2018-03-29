Тулеев перечислил семьям погибших в пожаре в ТЦ свою зарплату за один день
29 марта 2018, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Кемеровской области Аман Тулеев и заместители губернатора перечислили однодневный заработок на счет помощи семьям погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека.
Об этом сообщается на сайте местной администрации. Согласно декларации о доходах Тулеева за 2016 год (последние доступные данные), губернатор получал 174 тысячи рублей зарплаты в месяц. Таким образом, его однодневный заработок — 5 тысяч 803 рубля.
Деньги на этот счет также пересылают предприятия Кемеровской области, организации, отдельные граждане, сообщили чиновники. Также туда поступают переводы из других регионов России и иностранных государств. На 29 марта на счете было 24 миллиона 300 тысяч рублей.
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