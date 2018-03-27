Управляющая ТЦ в Кемерово заявила в суде о поджоге

Управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок в суде заявила, что пожар мог начаться в результате поджога, она в этой версии уверена. Скорее всего, это сделали подростки, сообщила она.

На сайте администрации Кемерово опубликован список погибших при пожаре

По словам управляющей, пожар возник в детской игровой зоне. Ее сотрудница услышала хлопок возле батута, где лежал поролон. Огонь вспыхнул моментально и быстро распространился. К пожару могут быть причастны молодые люди, которые могли совершить это в отместку за то, что их выгоняли из здания. Уже были случаи, когда группы подростков из 7-8 человек хулиганили в ТЦ.

Сын Надежды Судденок уверен, что его мать невиновна в случившемся. Тем не менее, суд продлил ее задержание на 72 часа для выяснения обстоятельств.

На сайте администрации Кемерово опубликованы списки погибших в результате пожара 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня". Опубликован и список людей, пропавших без вести и пострадавших при пожаре, которые были госпитализированы.