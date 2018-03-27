СК: есть заявления о пропаже 67 человек в Кемерово. У родственников другие цифры

Следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек после пожара в торговом центре в Кемерово, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Об этом сообщает РИА Новости.

Родственники жертв пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" сформировали список из 85 человек, которые предположительно пропали без вести во время ЧП. "Данные получены лично, по почте и СМС. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести — дети, средний возраст — 10–13 лет",— сообщили в оперативном штабе, созданном активистами. Собранные данные будут переданы в полицию.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на последнем этаже, где в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека.

28 марта в России объявлен днем траура в связи с трагедией в Кемерово, унесшей жизни 64 человек. В числе погибших 41 ребенок. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.