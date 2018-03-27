Путин объявил 28 марта днем траура в связи с трагедией в Кемерово

28 марта в России объявлен днем траура в связи с трагедией в Кемерово. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре в Кемерово

28 марта в России объявлен траурным днем в память о людях, погибших 25 марта при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово. Пожар унес жизни 64 человек, в том числе погиб 41 ребенок.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» города Кемерово стал одним из четырех крупнейших за последние сто лет по числу жертв. В этом же списке находятся пожар в УВД Самары 1999 года (57 погибших), в доме престарелых в Краснодарском крае, станица Камышевская 2007 года (63 погибших), в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» 2009 года (153 погибших).