Охранник ТЦ в Кемерово, который отключил систему оповещения, задержан
26 марта 2018, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]
По делу о трагедии в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово задержан сотрудник ЧОПа, отключивший систему оповещения при пожаре в торговом центре. Он стал пятым задержанным по делу.
В их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СКР. Следователям удалось допросить уже более 70 свидетелей и очевидцев ЧП. При этом в ближайшее время криминалисты центрального аппарата СКР приступят к осмотру места происшествия с применением специальной техники.
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