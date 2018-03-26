Охранник ТЦ в Кемерово, который отключил систему оповещения, задержан

По делу о трагедии в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово задержан сотрудник ЧОПа, отключивший систему оповещения при пожаре в торговом центре. Он стал пятым задержанным по делу.

В их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СКР. Следователям удалось допросить уже более 70 свидетелей и очевидцев ЧП. При этом в ближайшее время криминалисты центрального аппарата СКР приступят к осмотру места происшествия с применением специальной техники.