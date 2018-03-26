Почему тела погибших в Кемерово выдают под подписку о неразглашении

В соцсетях активно обсуждается информация о том, что тела погибших отдают близким лишь на условиях подписания некой «бумаги о соблюдении секретности». Следственный комитет России подтвердил эту информацию. Песков прокомментировал слухи о запрете Кремлем "плохих новостей" из Кемерово

В Telegram-канале ведомства сообщается, что «подписание подобного рода документов предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано, прежде всего, интересами потерпевших». При этом в СКР заявили, что подписание документов «не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших».

Следственный комитет опроверг распространенную в соцсетях информацию о сотнях погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово. Следственный комитет РФ с первых минут расследования уголовного дела регулярно предоставляет актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания.

Информация о том, что родителей погибших в ТЦ «Зимняя вишня» детей не пускают на опознание без подписания подписки о неразглашении, появилась в Twitter радиостанции «Эхо Москвы». Очевидцы также сообщали, что камеры и мобильные телефоны изымаются у жителей домов, прилегающих к торговому центру.





