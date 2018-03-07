В Москве таксист поругался с пассажиркой, ограбил ее и высадил из автомобиля

Клиентка столичного такси, повздорившая с водителем, оказалась сегодня на улице без личных вещей, после чего сообщила в полицию о грабеже. Теперь стражи порядка ищут белый Hyundai Solaris.

Инцидент произошел на улице Молостовых в районе дома №14. Между водителем такси и пассажиркой произошел конфликт, в результате которого мужчина забрал у нее личные вещи и высадил на улице. Что именно стало причиной ссоры, не уточняется.

В субботу, 17 февраля, стало известно, что водитель такси после поездки избил своего пассажира. Согласно последним данным источника, после этого мужчина отобрал у человека сумку с крупной суммой.