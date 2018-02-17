В Москве таксист избил пассажира и отобрал у него 130 миллионов рублей

В субботу стало известно, что в ТиНАО водитель такси после поездки избил своего пассажира. Согласно последней информации источника в правоохранительных органах, после этого мужчина отобрал у человека сумку с крупной суммой.

В полицию обратился гражданин, который заявил, что таксист без каких-либо проблем довез его до пункта назначения в поселке Коммунарка, а затем напал на него и забрал около 130 миллионов рублей, сообщает 17 февраля Агентство городских новостей "Москва".

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о случившемся и пытаются установить местонахождение автомобиля и его водителя.