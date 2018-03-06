Неразделенная любовь стала причиной мощного взрыва в Донецке
6 марта 2018, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]
Полицейские Донецка раскрыли причины взрыва автомобиля, прогремевшего в центре города. Виновником трагедии оказался отвергнутый мужчина, взорвавший себя вместе с любимой женщиной.
"В ходе следствия выяснилось, что экс-возлюбленный погибшей не оставлял попыток возобновить отношения. Неоднократно угрожал покончить жизнь самоубийством", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР, передает РИА Новости. В итоге девушка погибла на месте происшествия, парень получил травмы и госпитализирован в больницу. Сотрудники полиции установили, что в багажнике автомобиля были еще гранаты.
Взрыв автомобиля произошёл вчера вечером вблизи республиканского спортивного комплекса "Олимпийский" в центре Донецка. Возбуждено уголовное дело.
Взрыв прогремел в одном из дворов в Ворошиловском районе Донецка днем 3 марта. По последним данным, пострадал один человек, несколько машин были повреждены. В одном из многоэтажных домов взрывная волна выбила стекла.
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