Известный журналист убит в Словакии

В Словакии неизвестные убили 27-летнего журналиста Яна Кучака. Кучака вместе с подругой нашли накануне застреленными в их доме в городе Велка-Мака, в 65 километрах к востоку от Братиславы.

Об этом сообщает словацкий портал Aktuality.sk, на котором работал убитый репортер.Девушке выстрелили в голову, а парню - в грудь. Полиция рассматривает произошедшее как двойное убийство. При этом наиболее вероятной причиной инцидента является профессиональная деятельность молодого человека.

В последнее время Кучак публиковал статьи о ситуации в одном из комплексов элитного жилья в Братиславе. Скандал вокруг жилого комплекса имел широкий общественный резонанс в 2017 году. Из-за этого министр внутренних дел Словакии Роберт Калинак вынужден был уйти в отставку.

В ближайшие часы ожидается экстренная пресс-конференция руководителя словацкой полиции Тибора Гашпара об обстоятельствах двойного убийства.



