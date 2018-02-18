Личность кизлярского стрелка установлена

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, который расстрелял людей возле церкви в дагестанском Кизляре, им оказался местный житель, сообщили в Следственном комитете.

Отмечается, что погибший преступник - 1995 года рождения. При нем найдены ружье и нож.

После стрельбы в дагестанском Кизляре возбуждены уголовные дела об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Сообщается, что все погибшие от выстрелов – женщины.

Женщина, которая, по предварительной информации, является супругой бандита, задержана, сообщают СМИ. Она находилась с преступником, но сама не стреляла.

Мужчина устроил стрельбу по толпе во время празднования Прощеного воскресения в дагестанском Кизляре. Погибли 4 человека, еще пятеро ранены. Преступник был ликвидирован. Стрельба велась из охотничьего ружья.