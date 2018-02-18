В Кизляре мужчина открыл стрельбу по людям, празднующим Масленицу

Мужчина устроил стрельбу по толпе во время празднования Масленицы в дагестанском Кизляре. Погибли 4 человека, еще пятеро ранены. Преступник был ликвидирован. Стрельба велась из охотничьего ружья. Мужчина попал в реанимацию, сорвавшись с масленичного столба

Люди в этот момент возвращались из храма. Поступали сообщения, что двое из пострадавших - сотрудники правоохранительных органов. При этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах республики, что и погибшие и пострадавшие - гражданские лица. Другие подробности трагедии пока не сообщаются.