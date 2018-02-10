В Красноярском крае возбудили два дела после гибели 8 людей в ДТП

Утром 10 февраля под Красноярском водитель автомобиля Honda Odyssey выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Камазом». В результате погибли восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних детей.

Первое уголовное дело было возбуждено за нарушение правил дорожного движения. Позже в краевом управлении МВД заявили, что водитель минивэна, попавшего в аварию с грузовиком в Красноярском крае, по предварительным данным, занимался незаконными пассажирскими перевозками. Еще одно уголовное дело - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, - было возбуждено после аварии в Дзержинском районе Красноярского края.