В Киеве опять стреляли, теперь возле здания суда

В Киеве у здания Святошинского суда случилась перестрелка, в ней пострадал, как минимум, один человек. В Нацполиции сообщили, что перестрелка на Жилянской улице стала итогом конфликта двух групп людей.

Был введен план "Перехват". Разыскивается автомобиль, в котором, вероятно, находятся причастные к произошедшему лица. Данное происшествие расценивается как хулиганство. Конфликт произошел во время судебного заседания по делу транспортной компании.

Ранее на улице Лагерная в Шевченковском районе Киева произошла стрельба, выясняются обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба городской Нацполиции. Один человек погиб, еще один получил ранения.