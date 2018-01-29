В Киеве в результате стрельбы погиб человек

На улице Лагерная в Шевченковском районе Киева произошла стрельба, выясняются обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба городской Нацполиции. Один человек погиб, еще один получил ранения.

По данным ведомства, в помещение национальной лотереи, где были на тот момент 5 представителей частного охранного предприятия и администратор, вбежали 7 мужчин, одетые в черную форму. Между ними началась потасовка и произошло несколько выстрелов.

Возбуждено уголовное дело.