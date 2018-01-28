Пьяный отец выбросил младенца из окна в Якутии

В Сунтарском районе Якутии пьяный мужчина выбросил из окна второго этажа своего десятимесячного ребенка. По данным регионального Минздрава, малыш получил серьезные травмы и находится в крайне тяжелом состоянии.

Врачи прибыли к месту происшествия срочным авиарейсом. Они приняли решение об эвакуации младенца в Якутск. Возбуждено уголовное дело в отношении отца ребенка.

В Тульской области расследуются обстоятельства смерти годовалого ребенка, который, по предварительной версии, был убит собственной матерью