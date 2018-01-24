Мать прожила с убитым ею малышом трое суток в Тульской области

В Тульской области расследуются обстоятельства смерти годовалого ребенка, который, по предварительной версии, был убит собственной матерью после того, как 39-летняя женщина поссорилась с супругом.

23 января 2018 года в одной из квартир города Богородицка было найдено тело малолетнего ребенка с многочисленными ушибами тела. По версии следствия, мать забила до смерти годовалого сына, который раздражал ее своим плачем. От полученных травм 20 января малыш скончался на месте. Женщина была сильно пьяна. Убитый мальчик был единственным ребенком подозреваемой. Женщина задержана.