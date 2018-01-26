В хостеле Москвы произошла драка со стрельбой, пострадали северокорейцы
26 января 2018, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из хостелов в центре Москвы произошла драка со стрельбой. В результате пострадали четверо граждан Северной Кореи. Инцидент произошел ночью 25 января. Напавшие на иностранцев преступники скрылись с места ЧП.
Четверо вооруженных преступников ворвались в хостел и избили четырех северокорейских граждан. В ходе потасовки один из иностранцев получил огнестрельное ранение грудной клетки. На месте нашли гильзы и несколько резиновых пуль. Из-за чего началась драка, не сообщается.
По факту происшествия открыто уголовное производство о хулиганстве.
Ранее сообщалось, что в Москве сотрудник ДПС был госпитализирован после избиения толпой мужчин на Проспекте Мира.