В хостеле Москвы произошла драка со стрельбой, пострадали северокорейцы

В одном из хостелов в центре Москвы произошла драка со стрельбой. В результате пострадали четверо граждан Северной Кореи. Инцидент произошел ночью 25 января. Напавшие на иностранцев преступники скрылись с места ЧП.

Четверо вооруженных преступников ворвались в хостел и избили четырех северокорейских граждан. В ходе потасовки один из иностранцев получил огнестрельное ранение грудной клетки. На месте нашли гильзы и несколько резиновых пуль. Из-за чего началась драка, не сообщается.

По факту происшествия открыто уголовное производство о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудник ДПС был госпитализирован после избиения толпой мужчин на Проспекте Мира.