На базе отдыха в Одесской области взорвалась бомба

На базе отдыха в курортном поселке Затока под Одессой ночью произошел взрыв самодельной бомбы. Об этом сегодня сообщает полиция Одесской области на своей странице в facebook.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили, что территория базы отдыха не огорожена. Эпицентр взрыва находился в помещении за входными металлическими воротами, там же найдены воронка, канистра с остатками горюче-смазочных материалов, а также фрагмент полиэтилена с рваными краями.

О жертвах и пострадавших не сообщается, взрыв повредил стену. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.