В Петербурге после взрыва образовались серьезные пробки

Пробка длиной около двух километров образовалась на Кондратьевском проспекте в Петербурге после взрыва в супермаркете. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки». Взрыв в магазине произошел в Петербурге

Отмечается, что скорость движения в районе происшествия не более пяти километров в час. В сервесе предупреждают водителей о том, что бы они искали пути объезда.

Сегодня вечером в супермаркете «Перекресток» произошел взрыв . Есть пострадавшие. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Ранее стало известно, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил из Москвы опытных следователей-криминалистов для помощи в расследовании причин взрыва в Санкт-Петербурге.