В Петербурге после взрыва образовались серьезные пробки
27 декабря 2017, 21:27 [ «Аргументы Недели» ]
Пробка длиной около двух километров образовалась на Кондратьевском проспекте в Петербурге после взрыва в супермаркете. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».
Отмечается, что скорость движения в районе происшествия не более пяти километров в час. В сервесе предупреждают водителей о том, что бы они искали пути объезда.
Сегодня вечером в супермаркете «Перекресток» произошел взрыв . Есть пострадавшие. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.
Ранее стало известно, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил из Москвы опытных следователей-криминалистов для помощи в расследовании причин взрыва в Санкт-Петербурге.