Московские криминалисты будут расследовать причины взрыва в магазине Петербурга

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил из Москвы опытных следователей-криминалистов для помощи в расследовании причин взрыва в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Сила взрыва в камере хранения супермаркета в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, эквивалентна 200 граммам тротила.

В магазине на полу найдены подшипники, сообщают в соцсетях. «Вероятнее всего, речь идет о поражающих элементах в самодельном взрывном устройстве», – сообщает Telegram-канал Mash.

В Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте взорвалось неустановленное взрывное устройство, Девять человек, по предварительным данным, пострадали.